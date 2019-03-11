جيزان 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بجولة تفقدية على جاهزية "مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة".

ووقف سموه خلال الجولة على أقسام المكتب الذي سيبدأ عمله بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ومتابعة مباشرة من سمو نائب أمير المنطقة خلال الفترة القليلة القادمة , إيماناً منهما بدور إمارات المناطق في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، بالتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى ، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة وبما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة خلال الجولة على أهمية فتح قنوات تواصل فاعلة ومنتجة بين الإمارة والأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنطقة المنبثقة من رؤية 2030، مؤكداً دعم إمارة المنطقة ومساندتها لمختلف الجهات في جهودها للتحول الاستراتيجي لتحقيق الرؤية.

واستمع سموه من وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ , لشرح مفصل عن الأعمال التي سيقوم بها والخدمات التي سيقدمها المكتب سعياً لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الاستراتيجية , وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ودعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لتحقيق الرؤية ، من خلال الخدمات والمهام التي يقوم بها المكتب وفق الهيكل التنظيمي لمهامه الذي تم اعتماده ويتم العمل بها وفق مراحل محددة ومنهجية واضحة.

حضر الجولة وكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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14:39ت م

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