جيزان 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة, محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق, ورئيس مجلس إدارة نادي الوطن لكرة القدم بالمحافظة الدكتور محمد حبيبي, وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي كرة القدم بالنادي بمناسبة تأهل فئة الناشئين والبراعم لدرجة الممتاز في كرة القدم.وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة التأهل وما حققوه من نتائج متميزة في كرة القدم للناشئين التي توجت بصعودهم للدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي، مؤكداً أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها، وما يزخر به نادي الوطن لكرة القدم وبقية أندية المنطقة من لاعبين يعدون رافداً مهماً للمنتخبات السعودية بمختلف الفئات والمراحل.واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الاستقبال لشرح مفصل عن النادي والبرامج والأنشطة التي ينفذها في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين التي أثمرت مثل هذه النتائج والإنجازات.حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيزالقصيبي.// انتهى //14:39ت م0108