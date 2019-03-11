أبها 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأنجزت بلدية محافظة "تثليث" التابعة لأمانة منطقة عسير ،عددًا من المشاريع الخدماتية، إضافة إلى العمل على مشاريع أخرى منها سفلتة الشوارع وتطوير حدائق وساحات في مواقع متفرقة بالمحافظة، إضافة إلى إنشاء مبان بلدية وتطوير المخططات المعتمدة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إجمالي تكلفة عقود المشاريع التي تنفذها بلدية تثليث حاليًا بلغت 37.107.600 مليون ريال تمثل تكلفة 11 مشروعًا.وأكد الحميدي أهمية التقيد بالتنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة واستكمالها لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بكافة مدن و محافظات منطقة عسير و تلبية احتياجات المنطقة.يذكر أن إجمالي قيمة عقود المشاريع المنتهية التي قامت بها بلدية تثليث بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا ومنها مشاريع الصيانة خلال العام المالي الماضي 2018 م وصلت إلى 91.037.508 ريالا.// انتهى //14:42ت م0111