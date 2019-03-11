الطائف 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم الطائف اليوم البرنامج الإرشادي " رفق " والذي يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة والدور المنوط بالمدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن إطلاق برنامج الإرشادي (رفق) يهدف الى تحقيق التوافق الكلي لهم ليتمتعوا بالصحة النفسية، وتأتي أهميته لتعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره وكذلك البرامج الوقائية والعلاجية لخفض العنف في جميع المدارس.وشرح أن البرنامج الإرشادي "رفق" يعمل على خفض حالات العنف المدرسي بأشكاله بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي ومدير إدارة التوجيه والارشاد الدكتور سالم الشهري و مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بفرع مكة عبدالله خضراوي و عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين ومديري الجهات الحكومية المشاركة في المعرض.ويأتي معرض رفق الذي تنظمه إدارتَا التوجيه والإرشاد "بنين وبنات" في جوري مول بالطائف وشاركت فيه مدارس البنين والبنات لتعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره، وذلك في جميع مراحل التعليم ويستمر لمدة أربعة أيام وقدم اللهيبي شكره وتقديره لإدارتي التوجيه والارشاد الطلابي (بنين وبنات) على تنظيم المعرض كما قدم شكره وتقديره للجهات المشاركة في المعرض وهي (الجمعية الحقوقية لحقوق الإنسان ، وحدة الحماية بمحافظة الطائف ، مديرية الشؤون الصحية بالطائف ،إدارة مكافحة المخدرات ) .// انتهى //14:42ت م0112