الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسشارك مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" ممثلًا لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية في الفعالية التي أقامها مستشفى الأمل للصحة النفسية في مدينة الرياض بمناسبة "اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية"، وتفعيلًا لدور الخدمة الاجتماعية ودور العاملين فيها في تخفيف معاناة المرضى من النواحي النفسية والاجتماعية والمادية.وتأتي مشاركة مركز العنود في هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات والأيام العالمية المهمة لنشر الوعي بين الأفراد عن طريق تنمية المجتمع في عدد من المجالات التنموية التطويرية.// انتهى //16:38ت م0180