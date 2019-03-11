لندن 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأشادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم بالروابط الوثيقة التي تجمع شعوب دول مجموعة الكومونولث.وأكدت في بيان رسمي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء المجموعة، أن الروابط التي تجمع بين مواطني دول الكومنولث ومنظماتها وحكوماتها في عالم اليوم المتزايد الترابط توفر قيمة فريدة للتعاون الدولي.وجددت رئيسة الوزراء التزام بلادها تجاه تنفيذ مخرجات اجتماع رؤساء دول المجموعة الذي استضافته لندن العام الماضي والتي تهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق مستقبل أكثر عدلًا وأمنًا وازدهارًا وأكثر استدامة لسكان دول المجموعة البالغ عددهم حوالي 2.4 مليار شخص.مما يُذكر أن مجموعة دول الكومونولث تضم في عضويتها حوالي 53 دولة غالبيتها من المستعمرات البريطانية القديمة ومن أبرز أعضائها إلى جانب بريطانيا كندا وأستراليا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا.// انتهى //16:47ت م0181