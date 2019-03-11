كابل 4 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسلقي ما لا يقل عن 16 جنديًا مصرعهم في هجوم شنه مسلحو طالبان على مركز للجيش الأفغاني في إقليم ولاية بادجيس غرب أفغانستان.وأوضح العضو بمجلس الإقليم محمد ناصر نازاري أن هناك آخرين أصيبوا في الهجوم، كما احتجز مسلحو طالبان 20 آخرين رهائن عقب أن هاجموا المركز بمنطقة بالا مورجاب أمس.وقال رئيس مجلس الإقليم عبد العزيز بيك لوكالة تولو نيوز إن 20 جنديًا قتلوا وأصيب عشرة آخرين وجرى احتجاز 28 كرهائن.وأعلن المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي أنه جرى احتجاز 28 جنديًا عقب الهجوم على ثلاث نقاط تفتيش في المنطقة، ونشر أحمدي صورًا للجنود المحتجزين ومجموعة من الأسلحة.// انتهى //16:49ت م0184