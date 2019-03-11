القاهرة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأوصى أعضاء المجلس العالمي للمطارات بقارة إفريقيا بضرورة تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال، لتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة، وتعظيم مساهمة المطارات والنقل الجوي الإقليمي في التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية، وتطوير الإيرادات غير الملاحية وإدارتها.كما أوصوا في ختام فعاليات مؤتمر المجلس، الذي أقيم بمدينة الأقصر المصرية، بضرورة التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بالصناعة، لتحسين إيرادات الأسواق الحرة في إفريقيا، ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، والسعي نحو مرونة التشريعات واللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في إفريقيا.وطالبوا وفق البيان الصادر اليوم عن وزارة الطيران المدني المصرية، المطارات الإفريقية بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي بنظام المشاركة، لتصميم المطارات وإنشائها بنظام الـ (BOT) و(PPP)؛ لتعزيز الإيرادات التجارية للمطارات وتعظيم العوائد غير الملاحية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمطارات وتنمية الإيرادات غير الملاحية للمساعدة في تطوير المطارات وتنميتها وتحديث البنية الأساسية.وأكدوا أهمية التعاون بين المطارات وشركات الطيران الإفريقية، لتحقيق نمو الحركة الجوية وحركة شحن البضائع والتعاون مع شركات الطيران لتحويل المطارات إلى مراكز تجمع عالمية لنقل الركاب وشحن البضائع (HUB) وتبني مفاهيم مدن المطارات والتوسع في إنشائها حول المطارات، وأن تكون تلك المدن القوة المحركة للتنمية الإقليمية.ودعوا المطارات الإفريقية إلى التنسيق مع الجهات كافة، للارتقاء بمستوى الإجراءات الأمنية بالمطارات، وتحقيق أفضل الخدمات لراحة الركاب وتعزيز السلامة والأمن في جميع المطارات.// انتهى //16:50ت م0185