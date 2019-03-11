القدس المحتلة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، موظفًا تابعًا لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة.وقال مسؤول الاعلام في الأوقاف فراس الدبس في تصريح له، "ان قوات الاحتلال اعتقلت رجل إطفاء في المسجد الأقصى وهو عماد عابدين من باب السلسلة، وتم اقتياده الى أحد مراكز الاحتلال في القدس القديمة للتحقيق معه.// انتهى //16:57ت م0189