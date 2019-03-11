ثقافي / أجواء شتوية متميزة تجذب الجمهور لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
الصياهد 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
وسط أجواء شتوية متميزة ، اليوم في الصياهد شمال شرق الرياض ، جذبت القرية السعودية للإبل التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الزوار الذين توافدوا بأعداد مرتفعة ، ليعيشوا حكاية جميلة من عبق الماضي ، واستمتع الحضور بالعديد من الفعاليات المقامة حالياً داخل القرية ، إبتداء من الفنان المقيم ومروراً بفعاليات الألعاب البدوية العالمية " النوماد " ، وصولاً إلى المسرح المفتوح وختاماً بقرية خان الخليلي .
يذكر أن فعاليات القرية السعودية للإبل تشرع أبوابها للزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء .
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17:10ت م
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