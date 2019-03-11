القاهرة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساستضافت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية اليوم الاجتماع التشاوري السادس للملاحق والمستشارين الثقافيين الخليجيين بالقاهرة.وقالت الملحقية في بيان لها اليوم، إن الملحق الثقافي الدكتور خالد بن عبدالله النامي رحب بالحضور من الملاحق والمستشارين الثقافيين الخليجيين، مؤكدًا أن تكاملية الجهود الخليجية وتنسيقها في خدمة الحضور التعليمي الثقافي الخليجي في مصر واحدة من أهم إستراتيجيات العمل المشترك بين ملحقيات دول المجلس الخليجية.وشدد الدكتور النامي على أهمية هذه الاجتماعات لمساعدة الطلبة الخليجيين الدارسين في مصر ودعمهم ومتابعتهم وإبراز أهمية التعاون المشترك التي تعود بالنفع على دول المجلس لاسيما في مجالات التعليم والثقافة والرياضة.وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي امتدادًا للاجتماعات السابقة والتي تصب في خدمة طلاب دول الخليج الدارسين بمصر لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجههم في مسيرتهم الدراسية، والعمل على توفير المناخ المناسب لهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، موضحًا أن الاجتماع تطرق إلى الاهتمام بالبرامج الثقافية والأنشطة الطلابية بهدف إبراز "الحراك الفكري والثقافي الخليجي"، وتبادل المعلومات الأكاديمية، والتعاون مع الجامعات في مصر وإقامة يوم رياضي للفتيات الخليجيات الدارسات بجمهورية مصر العربية وتبادل الأفكار والآراء لتحقيق كل مايخدم الطلبة الخليجين في الجامعات المصرية.وشارك في الاجتماع كل من رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة الدكتور أحمد رشيد المطيري، والملحق الثقافي الإماراتي بالقاهرة الأستاذ علي أحمد عبد الله الشحي، والملحق الثقافي البحريني بالقاهرة الأستاذة خلود راشد عبد الرحمن مطر، والملحق الثقافي العماني بالقاهرة الأستاذة منى موسى علي الزدجالية.// انتهى //17:13ت م0193