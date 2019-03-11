تونس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر الدولي للضيافة الطبية بمشاركة مختصين في قطاع السياحة العلاجية من بريطانيا وبنين وكوت ديفوار وكندا وتونس .ويبحث المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عدداً من الموضوعات من بينها طرق دعم قطاع السياحة الاستشفائية وتعزيز الاستثمارات في الوحدات الصحية الاستشفائية، إلى جانب إعداد إستراتيجية وطنية تمكن من تنمية القطاع وإيجاد حلول للصعوبات التي تجابه المهنيين فيه .// انتهى //17:13ت م0194