نيروبي 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسشاركت اليمن في افتتاح الاجتماع الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة المنعقد في مقر الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي اليوم بوفد ترأسه وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاجتماع سيكون على مدى خمسة أيام بمشاركة اكثر من 100 دولة، ويهدف إلى العمل مع الحكومات لتشجيع نماذج التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز إعداد البحوث البيئية، وجمع واستخدام البيانات العلمية التي يمكن الاعتماد عليها، وتعزيز عمليات اتخاذ القرار وفق أسس علمية، وضرورة تعجيل التنفيذ وتعزيز التعاون بين الاتفاقيات المتعددة الأطراف والاتفاقيات والنظم والبرامج القائمة سعياً لمنع التلوث والسيطرة عليه والحد منه، وتشجيع اعتماد سياسات ونهج الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والمخلفات وفق منظومة العمل البيئي واتساقاً مع أهداف المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للبيئة.// انتهى //19:03ت م0223