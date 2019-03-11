إسلام آباد 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأعربت باكستان عن تعازيها ومؤاساتها للحكومة الأثيوبية في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية الذي وقع أمس الأحد.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان اليوم أن باكستان حكومة وشعباً تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب أثيوبيا وأسر الضحايا وتضامنها معهم في هذا المصاب الأليم.كما قدمت باكستان تعازيها للدول الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.// انتهى //19:11ت م0226