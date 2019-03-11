واشنطن 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسقالت مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن هنالك قمة ثالثة ستعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكن لم يحدد موعد لذلك.وجاءت تصريحات وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التسلح والأمن الدولي أندريا تومسون، في خطابها الذي ألقته في مؤتمر كارنيجي النووي في واشنطن.وقالت تومسون ردًا على سؤال عما إذا كان هناك اجتماع آخر للرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي: " إنه لم يكن لديهم موعد، ولكن فرقنا تواصل العمل نحو ذلك، وأعتقد أنه سيكون هناك اجتماع".مما يذكر أن قمة ترامب - وكيم الثانية، انهارت الشهر الماضي بسبب الخلافات حول المطالب الأمريكية بإخلاء كوريا الشمالية من قدراتها النووية، ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات.// انتهى //19:11ت م0227