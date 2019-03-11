الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأطلقت شركة نجم لخدمات التأمين هويتها الجديدة التي تعكس إستراتيجيتها في تعزيز الأتمتة لمختلف خدماتها وتسهيل الحصول عليها من مختلف العملاء، وتكامل هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف، إلى جانب التأكيد على الموقع والدور المتقدم الذي تمثله في مجال المسؤولية الاجتماعية كشركة حريصة على الإسهام في نشر رسالة السلامة المرورية في مختلف المناطق.وأطلقت الهوية الجديدة خلال مؤتمر السلامة المرورية الذي عقد مؤخراً بحضور مدير عام إدارة المرور اللواء محمد البسامي, ومدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالله التويجري, ورئيس مجلس إدارة شركة نجم هشام الشريف, والرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والعاملين في قطاع التأمين من المملكة والعالم.وأوضح الدكتور السليمان أن الهوية الجديدة للشركة تواكب مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 الرامي إلى تعزيز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الوطني عبر رفع كفاءة قطاعات الإنتاج والشركات الوطنية من خلال منظومة رقيمة متطورة, مشيراً إلى أنه امتداد لنهج الشركة المستمر في التطوير ومواكبة كل جديد في الخدمات التي توفرها، وبما يؤكد مكانتها كشركة رائدة في قطاع تأمين المركبات على مستوى المملكة والمنطقة أطلقت الهوية الجديدة التي تعكس إستراتيجية الشركة وأهدافها المستقبلية التي يأتي في مقدمتها زيادة ورفع مستوى الأتمتة، وتعزيز الشفافية في مختلف تعاملاتنا مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب التأكيد على دورنا كشركة رائدة في المسؤولية الاجتماعية لا سيما المساهمة في نشر رسالة السلامة المرورية لقيادة أكثر أمناً على طرق المملكة.من جهتها أشارت المدير العام الاتصال المؤسسي والتسويق في شركة نجم مها الشنيفي إلى أن الشركة تؤكد عبر هويتها الجديدة حرصها على تحقيق التوازن بين توفير أفضل خدمة للعملاء من خلال الأتمتة التي تضمن اختصار الوقت والكلفة، وترسيخ دورها التوعوي عبر مواكبة أفضل الأساليب لنشر ثقافة القيادة الآمنة.وأكدت أن ما قامت به "نجم" حتى الآن يعدّ قاعدة متينة للهوية المؤسسية الجديدة، حيث تم استخدام أنظمة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تمكن المحقق من الوصول إلى موقع الحادث بسرعة قياسية، كما جرى التسهيل لشركات التأمين التعاملات الإلكترونية عن طريق بوابة إلكترونية تتيح معظم الخدمات المتعلقة بحاملي وثائق التأمين.// انتهى //19:11ت م0229