الدمام 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساطلقت أمس ‏‏‏لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين و النزهة و هجر و الفردوس بالدمام "تواصل" أولى الحقائب التدريبية لبرنامج "جيل"، والتي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائي لمدة يومين في الاسبوع في الفترة المسائية لفترة خمسة اسابيع لكل حقبية تدريبية، وذلك بمدارس الانصار بالدمام .وقدم مدير البرنامج المهندس فيصل الشمراني تعريفاً عن الحقيبة التدريبية مهارات التفكير الاساسية المجال العقلي وتعني بالجانب العقلي من خلال تعزيز مهارات التفكير الأساسية لدى الطالب بالاعتماد على الانشطة الهادفة والممارسات التطبيقية المدروسة ومخرجاتها المكتسبة, وتخللت هذه الفقرة بتعريف المشاركين عن أنفسهم والتدرب على بعض المهارات التي تساعدهم في فهم التمارين القادمة للدورة والتي تحتوى على 21 تمرين بأسلوب التعلم النشط.وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين و النزهة و هجر و الفردوس بالدمام هثيم الخضير أهمية التدريب والتي تدعم خطة ورؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, وفق رؤية الممملكة 2030 لتطوير مهارات طلاب المرحلة الابتدائية وبناء شخصياتهم في الجوانب المختلفة وفي مختلف الأعمار لاسيما في مرحلة الطفولة ، نظراً لما لهذه المرحلة من أثر كبير على ما يليها من المراحل، ومن هذا المنطلق حرصت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الجامعيين وهجر والفردوس والنزهة "تواصل" بالتعاون مع مؤسسات تدريبية وتعليمية لاستقطاب حقائب تدريبية مناسبة لهذه المرحلة، مضيفاً أن هذه الحقائب تعني بالأبعاد المهارية والقيمية لبناء الشخصية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعقلية والنفسية والتقنية والاقتصادية والصحية والإيمانية وفق أسس علمية ومنهجية, حيث أعدت وثيقة تربوية شاملة ومحكمة تعتمد على الكفايات والمؤشرات في الأنشطة التدريبية للحقائب وهي أنشطة عملية تعتمد على التطبيق والممارسات الأدائية.وأشار الخضير إلى تنفيذ هذا البرنامج ذو أبعاد مهارية وقيمية لبناء شخصية الطالب في شتى المجالات من خلال حقائب صممت وفق أسس علمية ومنهجية رصينة واستراتيجيات مختلفة لإعداد جيل متربي تربية شاملة قادر على التعامل مع كافة مجالات الحياة المختلفة ، مضيفاً على أهمية تنمية مهارات الطلاب في شتى مجالات الحياة وتعزيز القيم الإسلامية الهادفة لدى الطلاب بالإضافة إلى جعل الطالب يمارس التطبيقات العملية لترسيخ المفاهيم لديه.// انتهى //19:11ت م0230