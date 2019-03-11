الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسواصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم عدد من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن خُصص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث سُلِّم خلال الشهر الماضي 1443 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة.ففي منطقة الرياض، سلمت 151 قطعة أرض للمواطنين المستحقين، أما منطقة مكة المكرمة فسلمت 205 أراضٍ مجانية للمستفيدين، إضافة إلى 376 مواطنًا استلم في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية سلمت 45 أرضًا، و18 أرضًا في عسير، وسبعة أراضي في منطقة القصيم.وسلمت وزارة الإسكان 63 أرضًا سكنية في منطقة الباحة، و54 أرضًا في المنطقة الشرقية، كما تسلم 180 مواطنًا في منطقة تبوك أرضًا مجانية، و284 مواطنًا في المدينة المنورة، أما منطقة الجوف فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي سُلمت 22 أرضًا، و23 أرضًا في جازان، وأخيرًا 15 أرضًا في منطقة حائل.وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج "سكني" مطلع العام الجاري 2019م عن تخصيصه لـ50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207,296 أرضًا مجانيةً) تشمل جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقًا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية "المنح" وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج "سكني 2019" تشمل تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.// انتهى //19:12ت م0231