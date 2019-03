الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأعلنت اليوم شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ضمن استراتيجية ضخمة لتطوير البنية التحتية للقطاع الترفيهي عن ثاني مجمع ترفيهي في مدينة الرياض بعد إعلانها في شهر ديسمبر من 2018 عن موقع أول وجهاتها الترفيهية.وجرى اختيار الموقع الثاني في حي الربوة بشكل استراتيجي نظراً للكثافة السكانية في المنطقة وحاجتها للوجهات الترفيهية العصرية ولسهولة الوصول حيث تقع على تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق النهضة، بجوار من منتزه النهضة والطرق السريعة كذلك باستخدام المواصلات العامة بالقرب من مشروع مترو الرياض، محطة صلاح الدين.ويقدر حجم المجمع الترفيهي الثاني التابع لشركة اليوم شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) في العاصمة بنحو 135 ألف متر مربع والذي سيشمل على خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية المختارة بعناية بالإضافة للمطاعم والمقاهي العالمية ومساحات مفتوحة لإقامة أنشطة الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض الحية، كذلك صالات السينما المتوافقة مع المعايير العالمية الحديثة لتكون الوجهة الرئيسية للمواطنين والمقيمين والزوار في المدينة.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية SEVEN الأستاذ عبد الله بن ناصر الداود أن قطاع المجمعات الترفيهية التي ستشيدها شركة مشاريع الترفيه السعودية ستكون الوجهة الترفيهية الأضخم والتي ستتوسع تحت خطة جغرافية تشمل مناطق المملكة وتشمل خيارات ترفيهيه متنوعة ستتميز بتصاميم عصرية ولها طابع فريد وستكون محطة ترفيهيه متكاملة للعائلة والأفراد لقضاء الوقت وخدمة شرائح المجتمع مما يتوافق مع خطة المملكة في تحسين نمط حياة السعوديين والمقيمين، حيث يتمكن الزائر من قضاء ساعات في رحلة ترفيهيه متكاملة من الصباح حتى المساء لتوفر جميع الخدمات والخيارات في المجمع.وتعمل شركة مشاريع الترفيه السعودية SEVEN مع تقديمها لرأسمال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد والتي أعلن عن تأسيسها صندوق الاستثمارات العامة كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه على دعم وتنمية وتحفيز القطاع بتطوير البنية التحتية والشراكة مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة لتعزيز هذا القطاع وبناء منظومة متكاملة مستدامة في المملكة من خلال استراتيجيتها في 4 قطاعات انطلقت في ديسمبر 2018 عبر قطاع السينما بافتتاحها أول دار سينما في المملكة بالشراكة مع شركة AMC، أكبر مشغل سينما في العالم وعبر القطاع الثاني في المجمعات الترفيهية والتي تم الإعلان عن موقع أول مجمع ترفيهي في ديسمبر 2018 في مدينة الرياض وكذلك المجمع الثاني في العاصمة في مارس 2019 كما تواصل شركة SEVEN بالعمل على استراتيجياتها في قطاع مدن الملاهي الترفيهية والمراكز العائلية الترفيهية المتخصصة.// انتهى //19:13ت م0232