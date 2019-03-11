الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسوصل عدد اللاعبين المتقدمين للمشاركة في بطولة حائل الدولية للشطرنج إلى 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة في ظل المكافآت المالية الضخمة التي تم رصدها لأبطال البطولة التي تصل إلى 150 الف ريال .وستقام بطولة حائل الدولية خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري برعاية من أمير منطقة حائل ، وبتنظيم مشترك ما بين الاتحاد السعودي للشطرنج وغرفة حائل التجارية .وكان رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان قد أعلن تشكيله إلى لجان منظمة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للشطرنج سعيا لاستضافة متميزة لهذا المحفل الكبير الذي تستضيفه المملكة وبمشاركة عدد كبير من نجوم العالم .من جهته كشف أمين عام الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالرحمن الصبحي إلى تلقيهم في اتحاد الشطرنج السعودي عشرات الطلبات للمشاركة من نجوم اللعبة على مستوى اللعبة خلال الفترة الماضية ، وهذا ما سيزيد من قيمة البطولة التسويقية والفنية لجميع اللاعبين الباحثين إلى الاحتكاك والفائدة مع لاعبين من مستوى مرتفع .// انتهى //19:19ت م0234