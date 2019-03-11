بريدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستميزت أكثر من 90 أسرة منتجة مشاركة في مهرجان الكليجا الحادي عشر ، بتسويق منتجاتهن من الأكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية بشكل مغاير ، حيث ارتفعت مبيعاتهن خلال خمسة أيام ، الى أكثر من مليون ومائة ألف ريال ، الأمر الذي يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى والأكلات الشعبية.ويعد منتج لكليجا الذي أبدعت بصنعه تلك الأسر ، أحد أشهر المأكولات الشعبية بمنطقة القصيم ، والذي يحوي قيمة غذائية مفيدة فالسمن والزنجبيل والهيل والبر والليمون الاسود والسكر وزيت الزيتون أهم مكوناته، ويرى الزائر للمهرجان تميز الأسر المنتجة ومحافظتهن على الموروث الشعبي من الأكلات الشعبية التي تحكي حقبة زمنية فريدة.من جانبة بين الرئيس التنفيذي لمهرجان الكليجا خالد اليحيا, ان تفاعل الاسر المنتجة بصنع المأكولات الشعبية يبرهن الدعم اللامحدود من سمو أمير منطقة القصيم لكل ما من شأنه أسر المنتجة,لافتاً أن المهرجان يحاكي ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من اعتماد واكتفاء ذاتي ومتانة اقتصادية يفاخر بها الجميع ، لافتاً أن الحضور المتزايد من الزوار والاستعداد المسبق تعكسه النجاحات الملموسة .// انتهى //19:24ت م0235