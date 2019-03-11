الأمم المتحدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسهنأت الأمم المتحدة غينيا بيساو على إجراء الانتخابات يوم أمس الأحد لاختيار أعضاء البرلمان.ووصف نائب الممثل الخاص للأمين العام في غينيا بيساو ديفيد ماكلاكان كار الانتخابات بأنها خطوة إيجابية للشعب الذي خرج بأعداد كبيرة للتصويت بشكل سلمي.وقال ماكلاكان كار: إن سير العملية الانتخابية لم يشهد الإبلاغ عن وقوع حوادث أمنية كبيرة بأنحاء البلاد.وتبدي الأمم المتحدة الأمل في أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عام 2015 عندما حلّ الرئيس خوسيه ماريو فيز حكومة رئيس الوزراء دومينغوس سيموس بيريرا الذي فاز حزبه بالأغلبية في انتخابات 2014.وأضاف نائب الممثل العام للأمم المتحدة في غينيا بيساو: إن الانتخابات تؤذن ببدء فصل جديد في ديمقراطية البلاد، وستمهد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة والظروف الملائمة كما يؤمل، لتعزيز الديمقراطية وبناء السلام والاستقرار في المستقبل.ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات مساء اليوم ليتم الإعلان عن النتيجة الرسمية يوم الأربعاء.وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرارًا الشهر الماضي نص على إغلاق مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو بنهاية عام 2020.وأعرب ماكلاكلان كار عن أمله في أن تواصل الأمم المتحدة خلال العامين المقبلين القيام بمساعيها الحميدة لضمان الاستقرار وتعزيز أجندة بناء السلام.// انتهى //19:25ت م0236