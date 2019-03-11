الدمام 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستشارك الهيئة العامة للثقافة، في موسم الشرقية، خلال الفترة من 14 الى 30 مارس الجاري، بفعاليات ثقافية متنوعة تحت شعار (الشرقية ثقافة وطاقة).وتستهل الهيئة فعالياتها الثقافية، من اليوم الأول لانطلاق موسم الشرقية، بثلاث فعاليات متنوعة، تشمل ثلاث مدن من المنطقة الشرقية، حيث يقام في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ، بمدينة الظهران عرض تفاعلي لأسطورة الفن التشكيلي الهولندي فان قوخ، يستمر طيلة أيام موسم الشرقية، حيث تعد تجربة فان قوخ ذات صيت عالمي، وتمثل تجربة حسية متكاملة متعددة الوسائط، ويعتبر الفنان الهولندي من أبرز الشخصيات المعروفة والمؤثرة في تاريخ الفن، حيث أنجز ما يزيد عن 2000 عمل فني خلال مسيرته الفنية، ستعرض أبرزها في معرض فان قوخ بالظهران.كما ستقام على الواجهة البحرية في الخبر، القرية الثقافية، لمدة 9 أيام بدءًا من يوم 14 من مارس الجاري، وتحتضن القرية الثقافية ثقافة ٥ مناطق مختلفة من مناطق المملكة، وهي المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والجنوبية، والمنطقة الغربية والشرقية، بتقنيات عرض متطورة تدمج ما بين ثقافة الماضي والحاضر تماشيا مع رؤية المملكة في توطيد وترسيخ الهوية السعودية والاعتزاز بالتراث، كما سيقام في القاعة متعددة الأغراض، بالجبيل الصناعية، خلال الفترة من 14 مارس الى 26 مارس معرض الفنون من تنظيم الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتنسيق نايلة جاليري ، والذي يعتبر معرضا للفن التشكيلي بمسمى "طوية"، يضم المعرض مشاركات قيّمة لعدد من الفنانات والفنّانين السعوديين المعروفين، ويحتفي المعرض بقدرات الفنانين على دمج القديم بالجديد باستخدام أساليب وخامات متعددة لمحاكاة التراث والإرث الحضاري الغني والمتنوع في المملكة.وتشمل فعاليات الهيئة العامة للثقافة أيضا خلال موسم الشرقية، "الأوبرا المصرية" و"التخت الشرقي" و فعاليات "ليالي ثقافية" و "السينما الخارجية" و "عروض كوميدية".وتعد مشاركة الهيئة العامة للثقافة ضمن فعاليات موسم الشرقية، ذات طابع ثقافي متعدد يشمل إقامة المعارض المحلية والعالمية، ويراعي خلق التنوع الثقافي والمزج بين الفنون المختلفة لتقديم برامج وفعاليات مبتكرة وغير تقليدية للجمهور والمتذوق للفنون، والمتعطش للاطلاع على الثقافات المختلفة.// انتهى //19:58ت م0248