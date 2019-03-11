تونس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسوقعت تونس وصربيا عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الشباب والرياضة والتعليم والعلوم والعمل والحماية الاجتماعية ، إلى جانب التعاون بين المعهد الدبلوماسي التونسي للتكوين والدراسات والأكاديمية الدبلوماسية الصربية .وتأتي الاتفاقيات على هامش اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بنظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش بالعاصمة التونسية اليوم ، الذي بحث سبل دعم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بها في المجالات ذات الأولوية .وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجهيناوي أكد خلال اللقاء حرص البلدين على الرفع من المبادلات التجارية بينهما، معلناً في هذا الخصوص الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي تونسي- صربي لاستكشاف مجالات تعاون جديدة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.// انتهى //19:58ت م0249