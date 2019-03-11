عام / تونس وصربيا توقعان عدة اتفاقيات تعاون
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
تونس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
وقعت تونس وصربيا عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الشباب والرياضة والتعليم والعلوم والعمل والحماية الاجتماعية ، إلى جانب التعاون بين المعهد الدبلوماسي التونسي للتكوين والدراسات والأكاديمية الدبلوماسية الصربية .
وتأتي الاتفاقيات على هامش اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بنظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش بالعاصمة التونسية اليوم ، الذي بحث سبل دعم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بها في المجالات ذات الأولوية .
وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجهيناوي أكد خلال اللقاء حرص البلدين على الرفع من المبادلات التجارية بينهما، معلناً في هذا الخصوص الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي تونسي- صربي لاستكشاف مجالات تعاون جديدة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.
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19:58ت م
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