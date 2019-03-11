جيزان 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحميراء بمحافظة العارضة، اليوم أربع محاضرات علمية في الأمن الفكري بعنوان "التحذير من الفرق والأحزاب الضالة ( الإخوان المسلمون نموذجاً)" في عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة.ويشارك في إلقاء المحاضرات نخبة من الدعاة والمختصين في الأمن الفكري وهم الشيخ محمد عواجي مهجري، والشيخ عبدالله بن محمد النجمي، والشيخ حسين يحيى معافا، والشيخ علي زيد مدخلي، والشيخ أحمد بن محمد الشبيلي.وتركز المحاضرات على التحذير من الفرق والجماعات الضالة التي يأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وكشف مناهجهم الضالة وأساليبهم في إغواء الشباب، كما أجاب المشايخ في ختام المحاضرات على أسئلة الحضور واستفساراتهم من الرجال والنساء.وتأتي هذه المحاضرات في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الشؤون الإسلامية للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب من خلال برامج الأمن الفكري المتنوعة التي تقام بالجوامع والمساجد، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //20:01ت م0251