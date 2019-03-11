الصياهد 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصيادهد الجنوبية للدهناء شمال شرق العاصمة الرياض بمعرض توعوي، يتضمن عددًا من الأركان التفاعلية والشاشات التقنية للتثقيف بأضرار المخدرات، ووقاية شباب الوطن من الوقوع في براثنها.ودشنت المديرية العامة من خلال مشاركتها في المهرجان مبادرة " الحلال بين " بالتعاون مع نادي الإبل، حيث تهدف المبادرة إلى بيان أن الإبل نعمة من الله تعالى ووسيلة للاستمتاع والكسب الحلال، وليست وسيلة للكسب الحرام ومخالفة الأنظمة المالية في الدولة.وتشمل المبادرة مضامين توعوية أخرى تتعلق بالوقاية من إدمان المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في مغبة الإدمان، بالتركيز على عوامل الخطورة التي يتسلل من خلالها ضعاف النفوس إلى عقول الشباب ويزينون لهم تعاطي المخدرات والمسكرات، وكشف المخاطر الجسيمة المترتبة على إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.وتهدف المباردة إلى الحد من جرائم ترويج المخدرات، ونشر التثقيف ورفع الوعي بمخاطرها، وكذلك تحفيز الشباب على رفض تعاطيها والإسهام في حفظ أمن الوطن ووقاية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.// انتهى //20:37ت م0254