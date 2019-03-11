الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسخسر فريق النصر السعودي من أمام ذوباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.وسجل محمد نجاد بالدقيقة (30) ووحيد محمد بالدقيقة (39) وأرسلان بالدقيقة (90 ) أهداف ذوباهان، في حين سجل هدفي النصر جويليانو بالدقيقة (5) وعبدالرزاق حمدالله بالدقيقة (58) .ومع نهاية الجولة الثانية يتصدر الزوراء ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن ذوباهان الثاني ، وثالثا الوصل الإماراتي بـ 3 نقاط ، والأخير النصر بلا رصيد .وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 8 أبريل، حيث يلتقي الوصل مع ذوباهان في دبي، والنصر مع الزوراء في الرياض .// انتهى //21:04ت م0255