الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسحسم فريق العدالة مباراته أمام ضيفه الوشم بالفوز بهدف دون رد، في انطلاقة الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وارتفع رصيد فريق العدالة لـ48 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الوشم عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب المسابقة.وتستأنف الجولة بأربع مباريات أخرى الثلاثاء، تجمع بين القيصومة ونجران، ضمك مع النهضة، الشعلة أمام الطائي، وهجر مع ضيفه جدة.وتختتم مباريات الجولة، بخمس لقاءات بعد غدٍ الأربعاء، تجمع بين أبها والمجزل، الكوكب والجبلين، العروبة والعين، الخليج والنجوم، والجيل مع الأنصار .// انتهى //21:10ت م0257