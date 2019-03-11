الدمام 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساختتمت اليوم، البرامج التي تقيمها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بمحافظة الأحساء خلال الفترة من 19/ 06 / 1440هـ - 04 / 07 / 1440هـ ، وذلك بقاعة هجر بأمانة الأحساء.وأكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي على أهمية تأصيل الانتماء والمواطنة، خلال المحاضرة التي قدمها بعنوان (تأصيل الانتماء والمواطنة) ضمن البرامج التي تقيمها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء والموجهة لأكثر من 1000 إمام وخطيب.وتحدث الشيخ الفيفي عن المواطنة الصالحة وكيفية التحلي بها، مبينًا خطورة الإخلال بالمواطنة، مشيرًا إلى المواقف والأسس التي قام عليها الوطن، كما تطرق إلى مميزات الوطن وخصائصه والجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، من دفاع عن الإسلام والتوحيد والدول المنكوبة.من جهته أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء عبدالعزيز الكليب أن وزارة الشؤون الإسلامية تحرص على إقامة مثل تلك البرامج، والموجهة للأئمة والخطباء، حيث يأتي تنفيذ هذا البرنامج بدعم وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء التابع للوزارة.// انتهى //21:11ت م0258