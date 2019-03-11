أبوظبي 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.وتطرق اللقاء إلى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب التطورات التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:27ت م0261