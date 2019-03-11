عام / الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
الرياض 4 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
21:34ت م
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