طريف 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسنفذت جمعية الأسر المنتجة التطوعية الخيرية “كفاف” ، اليوم ، مشروع الاستفادة من فائض الملابس المستعملة لدى أهالي طريف ، والتي تعد من المبادرات لدعم الأسر المنتجة ومساعدتها على الإنفاق على نفسها.وقد تم توفير عدد من صناديق المشروع بطريقة آمنة في عدة مواقع بمحافظة طريف، حتى يتمكن الأهالي من وضع الملابس المستعملة لديهم، ومن ثم تقوم الجمعية بجمعها والاستفادة منها.// انتهى //22:15ت م0274