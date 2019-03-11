الظهران 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، 34 فعالية، ضمن فعاليات " موسم الشرقية 2019" الذي ينطلق يوم الخميس المقبل، ويستمر 17 يوما، تحت عنوان (الشرقية ثقافة وطاقة)، وتغطي مدن "الدمام، الخبر، الظهران، الأحساء الجبيل الصناعية، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية.ونوه مدير الاتصال والشراكات في (إثراء) الدكتور أشرف فقيه، أن هذه الفعاليات التي ينظمها المركز تتميز بالتنوع ودعم الابتكار وخلق بيئة مناسبة لأبناء وبنات الوطن تتوافق مع احتياجات المستقبل وتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030م، وأنها تأتي بطابع مختلف ومتجدد يتواءم مع تركيز إثراء على العلوم والفنون الإبداعية، مؤكدًا اهتمام (إثراء) بتشجيع الابتكار وإلهام العقول وتمكين المواهب، وأن يكون نقطة تلاق بين المملكة والعالم، وذلك بمزيج من الخبرات المحلية والعالمية.ويولي موسم الشرقية، اهتمامًا خاصًا بالمحافظة على الهوية الوطنية وإبرازها والتعريف بها ونقلها إلى الأجيال القادمة، وإبراز البعد الثقافي للمنطقة وارتباطها بالطاقة، باعتبارها أكبر مركز لإنتاج الطاقة والصناعات النفطية في العالم، كما يسهم في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، لدوره في فتح مجالات استثمارية جديدة، وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والضيافة والنقل والمطاعم والتجزئة وغيرها.// انتهى//22:19ت م0276