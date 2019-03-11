الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسوقعت المديرية العامة لحرس الحدود مذكرتي تفاهم في مجالات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة بيشة، بحضور معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي.وتأتي هذه المذكرات ضمن الأهداف المحددة في الخطة الإستراتيجية لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، والمتوافقة مع الخطط العملياتية والتقنية المعتمدة من قبل مدير عام حرس الحدود، والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030.واطلع معالي مدير عام حرس الحدود يرافقه معالى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعالي مدير جامعة بيشة، على عمل مركزي تطوير القادة والدراسات والبحوث بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة وسير العمل فيهما.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن هذين المركزين يهدفان إلى إجراء الدراسات والبحوث في مجال أمن الحدود، وتشجيع البحث العلمي وإثراء المعرفة العلمية، وتبادل ونقل المعرفة بما يسهم في تعزيز الأمن البحري ودعم اتخاذ القرار لدى القيادة.وبين أن مركز تطوير القادة يهدف إلى تكريس مفهوم القيادة الأمنية الفاعلة في حرس الحدود، ويتناول من خلال برامجه المتنوعة النظرة الحديثة لمفهوم القيادة، وكيف يمكن ممارستها بفاعلية داخل الإدارات الأمنية".وفي سياق متصل، أشرف معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي على انطلاقة البدء في تفعيل مركز جدة لتبادل المعلومات البحرية JMISC، وذلك بقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة.ويعمل المركز على مدار الساعة في جمع المعلومات والبيانات وتصنيفها وتحليلها ودراستها لدعم المهام واتخاذ القرار، وتبادلها مع الجهات المختصة محليًا وإقليميًا ودوليًا وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.واستمع معاليه بإيجاز إلى أهداف ومهام المركز، واطلع على أحدث الأنظمة والتجهيزات التي يحتويها المركز، وآلية العمل في تنسيق وتبادل المعلومات، والمراحل التي يتم تطبيقها فى إنفاذ القانون في عرض البحر.كما زار معاليه والوفد المرافق له مقر قوة أمن الحدود البحرية الخاصة، وتفقد سير البرامج التدريبية الخاصة بالقوة وبعض التطبيقات الميدانية التي تهدف إلى رفع جاهزية القوة لتأدية المهام المناطة بها على أكمل وجه.// انتهى //22:27ت م0277