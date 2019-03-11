الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل كليات الشرق العربي للدراسات العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وتخريج عدد من الطلاب، ويدشن مؤتمر تطور القضاء والتقاضي ، وذلك في مقر كليات الشرق العربي.ورحب المشرف العام على كليات الشرق العربي الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل بسمو نائب أمير منطقة الرياض، عادًا رعاية سموه من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة لأبنائها، وتحفيز عمليةالعلم والتعلم في الوطن، والدفع بعجلة النمو العلمي والأكاديمي.من جانبه بين عميد كلية الشرق العربي الدكتور سعيد بن تركي الملة مسيرة الكلية، التي امتدت إلى أكثر من عشر سنين، تخرج خلالها ما يربو على (2600) طالب وطالبة، شغلوا وظائف عدة في مختلف القطاعات.وأشار إلى أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم بالمملكة، كما حصلت الكلية على الاعتماد البرامجي الخارجي لأحد برامجها (قسم القانون)، وجاري العمل للحصول على الاعتماد البرامجي لبرامج أخرى.وتضمن الحفل كلمة للخريجين الذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم لكل من ساهم في مرحلتهم التعليمية، آملين أن يكونوا فاعلين وخير مساهمين في تطور هذا الوطن الغالي.// انتهى //23:06ت م0281