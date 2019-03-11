سكاكا 4 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالمركز الحضاري بمركز زلوم مساء اليوم المواطنين وعمد وشيوخ المنطقة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا للسلام على سموه.واستمع سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال إلى مطالب المواطنين التي تحظى باهتمام سموه.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.// انتهى //23:07ت م0282