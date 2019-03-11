صبيا 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستفقد محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم، مركز الكدومي التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.واستهل محافظ صبيا, الجولة بتفقد مركز الكدومي وعدد من القرى، اطلع خلالها على المشروعات التنموية المنفذة بتلك القرى، في مختلف المجالات الخدمية والمشروعات التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.ووقف محافظ صبيا خلال الجولة على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة له, حيث التقى محافظ صبيا بعددٍ من مشايخ وأهالي المركز، واستمع لاحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية.وعقد محافظ صبيا خلال الزيارة، اجتماعًا مع رئيس مركز الكدومي إبراهيم بن عثمان شبيلي، ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، تم خلاله بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له، والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها بالمركز.وأكد محافظ صبيا، أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، راجيًا العون والتوفيق للجميع.// انتهى //23:08ت م0284