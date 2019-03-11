دبي 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم في دبي رئيس جمهورية توغو فور غناسينغبي .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها, خاصة فيما يتعلق بموضوع الاستثمار المشترك خاصة في تحديث البنية التحتية في توغو وفي مقدمتها الموانىء البحرية وفي قطاعات الفوسفات والزراعة والطاقة المتجددة.// انتهى //23:26ت م0285