الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسافتتح معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، بحضور معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، اليوم، الدورة الدولية التاسعة في إدارة مكافحة التهديدات في مجال الأمن البحري، التي تستضيفها المديرية العامة لحرس الحدود بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية ( IMO )، بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية.ويشارك في الدورة (30) متدربًا من (17) دولة من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017م، والمتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى مملكة البحرين الشقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي، ودولة الهند، وساحل العاج، و غانا، والرأس الأخضر، وسيرلانكا، وميانمار.وتهدف الدورة إلى تنمية المعارف للمشاركين، وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن البحري.ويحاضر في الدورة خبراء ومدربون دوليون من المنظمة البحرية الدولية، والشرطة الدولية (الإنتربول)، إضافة إلى محاضرين من حرس الحدود السعودي.وافتتحت الدورة بكلمة ألقاها معالي مدير عام حرس الحدود، رحب فيها بالمشاركين من البلدان الشقيقة والصديقة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية, متمنيًا لهم طيب الإقامة، وأن تتكلل جهودهم بالنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة منها.كما رحب بمعالي رئيس جامعة نايف العربية، ومعالي مدير جامعة بيشة والوفد المرافق لهما والذي تزامنت زيارتهم للأكاديمية مع افتتاح الدورة.وبين أن الدورة تم عقدها بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله -، وتأتي استمرارًا للنهج الثابت للمملكة وجهودها الدولية والإقليمية، الهادفة لدعم الإستراتيجية والتنفيذية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري.وأفاد البلوي أن الدورة تعد الفعالية الأولى من ثلاث فعاليات ستقوم المملكة بتنظيمها هذا العام، وسيتبعها تنظيم ورشة عمل إقليمية لأفضل الممارسات، لتبادل المعلومات حول الجرائم البحرية في شهر أبريل المقبل، وكذلك دورة تدريب المدربين على مكافحة التهديدات في مجال الأمن البحري خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين, مؤكدًا الحرص الدائم على التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، والمشاركة الفاعلة لتحقيق الأمن والسلام واستدامة الرخاء والرفاهية لكافة الشعوب.وفي الختام قدّم الفريق البلوي شكره لسمو وزير الداخلية، على تفضله بالدعم المستمر لتعزيز هذه الجهود، كما قدم شكره للمنظمة البحرية الدولية ومعالي الأمين العام للمنظمة على تعاونهم الدائم.من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيروجا متشيني عن امتنانه الصادق لحكومة وشعب المملكة على كرمهم، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه الثابت للدول الإقليمية، ولمدير عام حرس الحدود على جهوده، الدؤوبة وتفانيه في تعزيز الأمن البحري في غربي المحيط الهندي وخليج عدن.وأوضح أن المنظمة البحرية الدولية تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع المملكة لتحقيق الهدف المشترك.وأبان ممثل المنظمة البحرية الدولية في كلمته، الدور المتميز للمملكة العربية السعودية في مجال تطوير الأمن البحري لموقعها الإستراتيجي المتفرد على طرق الملاحة الدولية الرئيسة، وحجم وقوة اقتصادها وعلاقتها الحسنة والمؤثرة في المنطقة.وقدم تهنئته لحرس الحدود السعودي لتأسيسه مركز جدة لتبادل المعلومات البحرية المزود بأحدث التقنيات.وفِي ختام كلمته شكر متشني حكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم للمنظمة البحرية الدولية (IMO).يذكر أن حرس الحدود استضاف خلال العشر سنوات الأخيرة العديد من الدورات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات الدولية، حيث بلغت (8) دورات دولية شارك، فيها أكثر من ( 169) متدربًا من ( 21) دولة، بالإضافة إلى أربعة مؤتمرات وندوات دولية.// انتهى //23:30ت م0286