جيزان 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان يوم غد, ورشة عمل تحت عنوان " دور الخطيب والداعية في تحقيق النزاهة ومحاربة الفساد", وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر الفرع بمدينة جيزان.وتأتي الورشة التي ينفذها عدد من أصحاب الفضيلة المشائخ والعلماء وأصحاب الاختصاص بمشاركة الخطباء والدعاة بالمنطقة على مدى يومين , ضمن الفعاليات والمناشط الدعوية التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي.//انتهى//23:31ت م0287