القاهرة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستعادل فريق وادي دجلة مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بإستاد بتروسبورت في مدينة القاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق وادي دجلة إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، ورصيد فريق طلائع الجيش إلى 28 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //23:44ت م0290