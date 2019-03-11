أبوظبي 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين, بالإضافة إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:45ت م0291