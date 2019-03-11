حائل 04 رجب 1440 هالموافق 11 مارس 2019م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية مساء اليوم, حفل تخريج الدفعة الـ 14 من برامج البكالوريوس والدفعة الـ 7 من برامج الماجستير لطلاب جامعة حائل.وبدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم استأذن معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم لبدء المسيرة الأكاديمية، ثم انطلقت مسيرة الخريجين.بعد ذلك تليت آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الخريجين، ألقاها خريج كلية الطب الطالب فايز بن عمار الشمري، مهديًا فرحة التخرج لقائد النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بعد ذلك تم عرض فيلم "جامعة حائل في 365 يومًا" يحكي عن فعاليات الجامعات ومبادراتها خلال العام الحالي، من إنتاج تلفزيون جامعة حائل.وأوضح معالي مدير جامعة حائل في كلمة خلال الحفل أن الجامعة ومنسوبيها يشكرون سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، على رعايتهما الدائمة لاحتفالات الجامعة ومناسباتها، والدعم غير المستغرب الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة, مؤكدًا أن جامعة حائل تحرز تقدمًا في مختلف مجالاتها ومساراتها، وفيما يخص مؤشرات الأداء في البرامج الأكاديمية والنشر العلمي الدولي وبرامج الجودة والاعتماد الأكاديمي، لتواكب الجامعة توجهات حكومتنا الرشيدة، في تحقيق رؤية 2030.وبين أن البرامج التدريبية التي قدمتها الجامعة للمجتمع المحلي هذا العام بلغ أكثر من 600 برنامج تدريبي، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 12 ألف مستفيد ومستفيدة، وهنأ معالي مدير الجامعة أبناءه الخريجين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.بعد ذلك أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش إحصائيات الخريجين، والتي بلغت 6246 خريجًا وخريجة، بلغ عدد الطلاب منها 1981 خريجًا، واستعرض عدد الخريجين من كل كلية، ثم تقدم عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور عودة بن مسعود الحازمي، بتقديم قسم خريجي الكليات الصحية، بمشاركة خريجي الكليات الصحية في الجامعة.بعد ذلك كرم الأمير عبد العزيز بن سعد أوائل الكليات في برامج البكالوريوس والماجستير، ثم توجه الخريجون لمنصة الصور التذكارية، لأخذ صورة تذكارية مع راعي الحفل.حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكلاء الجامعة وعدد من المسئولين.// انتهى //23:53ت م0292