تبوك 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساستقبل محافظ حقل خالد الخريصي في مكتبه بمقر المحافظة اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني وعددًا من ضباط الإدارة.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات حول خدمات وأعمال الدفاع المدني بالمحافظة وبمنطقة تبوك بشكل عام، مشيدًا بما يشهده قطاع الدفاع المدني بالمنطقة من تطور كبير ولافت، متمنيًا التوفيق لهم.من جهته قدم العميد أحمد خالص شكره وتقديره لمحافظ حقل على إشادته، مؤكدًا أن الدفاع المدني بالمنطقة يحظى برعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي دائمًا ما تأتي متابعته وتوجيهاته حافزًا لتقديم الجهد والعطاء في خدمة المنطقة وأبنائها.// انتهى //23:54ت م0293