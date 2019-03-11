الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأكد مدرب الهلال السعودي لكرة القدم زوران ماميتش قوة فريق الدحيل القطري ، مشيراً إلى إنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى .وقال ماميتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة الغد أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا : إن المنافس له أسلوبه الدفاعي ، ولم يستقبل سوى هدفاً واحداً في فترة طويلة، وهذا ما يجب أن نجد له حلولاً ، ونحرص على تقديم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غداً، كما ندرك أن الخصم قوي ولكن هدفنا النقاط الثلاث .وبين المدرب الكرواتي أن غياب العناصر الأجنبية عن الهلال لن يكون أمراً جيداً حيث تم اختيار أربعة أجانب مناسبين في هذه البطولة ، ونثق تماماً في المجموعة التي نمتلكها .من جهته أوضح لاعب الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو أن فريقه يبذل كل ما بوسعه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي ، مشيرًا إلى أن الفريق يرغب بالفوز بهذه البطولة ، ونحن بدورنا نسعى لتقديم كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الأمر .وعن مواجهة الدحيل أكد إدواردو أن الفريق سيخوض مباراة قوية ضد منافس صعب يسيطر على المسابقات المحلية ، ولكننا سنلعب لتحقيق الفوز فقط في هذا اللقاء.// انتهى //23:55ت م0294