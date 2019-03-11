رياضي / مدرب الهلال زوران : فريق الدحيل صعب وسنقدم كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية غدا
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
أكد مدرب الهلال السعودي لكرة القدم زوران ماميتش قوة فريق الدحيل القطري ، مشيراً إلى إنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى .
وقال ماميتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة الغد أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا : إن المنافس له أسلوبه الدفاعي ، ولم يستقبل سوى هدفاً واحداً في فترة طويلة، وهذا ما يجب أن نجد له حلولاً ، ونحرص على تقديم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غداً، كما ندرك أن الخصم قوي ولكن هدفنا النقاط الثلاث .
وبين المدرب الكرواتي أن غياب العناصر الأجنبية عن الهلال لن يكون أمراً جيداً حيث تم اختيار أربعة أجانب مناسبين في هذه البطولة ، ونثق تماماً في المجموعة التي نمتلكها .
من جهته أوضح لاعب الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو أن فريقه يبذل كل ما بوسعه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي ، مشيرًا إلى أن الفريق يرغب بالفوز بهذه البطولة ، ونحن بدورنا نسعى لتقديم كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الأمر .
وعن مواجهة الدحيل أكد إدواردو أن الفريق سيخوض مباراة قوية ضد منافس صعب يسيطر على المسابقات المحلية ، ولكننا سنلعب لتحقيق الفوز فقط في هذا اللقاء.
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23:55ت م
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