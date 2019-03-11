الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسينطلق غدًا الثلاثاء المعرض السعودي الدولي للطيران الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني ، وذلك على أرض مطار الثمامة شمال شرق الرياض .وتعد المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا المعرض الضخم في المملكة، حيث تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع ويشهد مشاركة أكثر من 265 شركة دولية ومحلية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا وخدمات الطيران .ويشهد المعرض وجود أكثر من 80 طائرة مختلفة الأحجام ، وهناك جناح خاص للشركات الإماراتية المتواجدة في مشاركة مميزة تعكس الثقة بنجاح هذا المعرض وأهميته.وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء ، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي قد قام بزيارة تفقدية مساء أمس اطلع خلالها على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الحدث الذي يعد تاريخياً ، ونقلة في صناعة الطيران بالمملكة .ويستمر المعرض ثلاثة أيام حيث يستقبل الزوار من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.// انتهى //23:58ت م0296