صامطة 04 رجب 1440 الموافق 11 مارس 2019 م واسبدأت اليوم فعاليات الملتقى المدرسي لنظام المقررات بالمدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة, بحضور مدير المكتب عبد الرزاق صميلي والمشرف العام على نظام المقررات بتعليم جازان عبدالله زقيلي، وذلك بمتوسطة وثانوية قرية ديحمة التابعة للمكتب.ويهدف الملتقى لتعريف المشاركين بكل ما يتعلق بنظام المقررات، بما يمكنهم من فهمه، ورصد واقع تطبيقه، وبحث سبل رفع كفاءته، وتحسين أدواته التعليمية، وتفعيل نقاط القوة ودعمها وتشخيص نقاط الضعف والصعوبات, وبحث الحلول الناجعة لها ومعالجتها, وتكوين رؤية واقعية شمولية لتطوير نظام المقررات ومناهجه وأساليب تقويمة، وتفعيل دور الإرشاد الأكاديمي وتحقيق أهدافه المنصوص عليها في دليل التعليم الثانوي, باعتباره من أهم أسس نظام المقررات وأحد عناصر جودته، وتحقيق أكبر قدر من الشراكة الفاعلة من الميدان التربوي بعامة والمدرسة بخاصة, والمجتمع العام وجمع المعلومات الميدانية عن الفرص المتاحة، وجوانب التميز ونقاط القوة، والمخاطر ومكامن الخلل، و نقاط الضعف، ومناطق التدخل السريع للعلاج المبكر, ونوعيته ومستوياته ومراحله.ويسعى الملتقى لتحسين تطبيق نظام المقررات بصفة مستمرة، وجمع المبادرات وقصص النجاح الميدانية المتعلقة بالتنفيذ الأمثل للنظام وتحليلها, ونمذجتها, واستنساخها, وتوفير بيئة عرض ملائمة للتعريف بها, ونشرها وتحفيزها ومعالجة صعوبات تطبيقها، ونشر ثقافة الحوار المنهجي التربوي المثمر والمستمر، وتنمية روح الإيجابية والفعالية، والرغبة في التطوير والتنمية المستمرة، ومناقشة احتياجات الفئات المتنوعة من المتعلمين، التي ينبغي لنظام المقررات أن يراعيها استنادًا إلى خصائص كل منها، ويشمل ذلك الطلاب الماديين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا من الفائقين أو فئات التربية الخاصة، تحقيقًا لمبدأ العناية المتكافئة بالمتعلمين.شارك في الملتقى عدد من مشرفي ومعلمي النظام ، بالإضافة إلى عدد من الطلاب و أولياء الأمور.// انتهى //23:59ت م0297