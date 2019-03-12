عرعر 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية استقبال المشاركات في قافلة المرأة التابعة لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة من بيوت الخبره المختلفة في قطاعات تمكين وتطوير المرأه في محطتها الأولى في منطقة الحدود الشمالية ، بالخطوة المتقدمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزاً كبيراً من اهتماماتها للمرأة السعودية ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% وكذلك شغلها لمواقع قيادية.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة مساء اليوم , الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن بن علي الجاسر, ونائبة الرئيس هناء بنت عبدالمحسن الزهير ويرافقهما المشاركين في قافلة المرأة .وتطلع سموه إلى أن تساهم قافلة المرة في بناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية .وأكد سموه أهمية تشجيع المرأة السعودية على الإبداع والتميز في المجالات التي تناسبها كافة, وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، مشيرا سموه إلى أن هذا الدور يحتاج إلى مزيدٍ من الدعم لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع, وتشجيع المرأة على الإبداع والتميز في المجالات التي تتناسب معها.وأشاد سمو أمير الحدود الشمالية بالدور الحيوي الذي يؤديه صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة ، نحو تمكين المرأة، ودعمها، لتكون عنصراً فاعلاً في التنمية، ومشاركاً في كل ما من شأنه خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .واستعرض سموه خلال الاستقبال البـرامج والفعـاليـات التي تنظمها قـافلـة المـرأة تحـت شعـار ( توعية. تمكين. تنمية. توطين)، وذلك في الفترة من 4-6 رجب الحالي ، وتقدمها نخبة من المدربات المتخصصات علمياً ومهنياً في شؤون المرأة والتدريب والإدارة، وناقش سموه مساهمة القافلة في نشر التوعية والتثقيف بين النساء في مجال تطوير الذات، والاستفادة من الفرص، والتعامل مع الضغوطات، وبناء الشخصية المؤثرة، ومهارات التسويق الذاتي، وريادة الأعمال، والاستثمار الأفضل، وتحسين جودة الحياة.// انتهى //00:01ت م0298