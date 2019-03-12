الطوال 04 رجب 1440 الموافق 11 مارس 2019 م واسرأس محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، بمقر المحافظة اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني، بحضور رئيس مركز الموسم الدكتور خفير العمري ، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد هادي محمد كريري وأعضاء اللجنة من مديري الجهات الحكومية .وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومنها استعراض مشروعات تصريف السيول والأمطار ودرء أخطار السيول بقرى المحافظة , وبحث التقارير المقدمة من لجنة الأودية والعقوم بالمحافظة عن المخاطر التي تم حصرها والعوائق التي تواجههم أثناء عملهم , مناسبة المياه السطحية والجوفية للشرب وزراعة المحاصيل الزراعية و السلامة المرورية والإجراءات الوقائية للحد من حوادث السير والحفاظ على الأرواح والممتلكات .وناقش الاجتماع جاهزية واستعداد الجهات المساندة لأعمال الدفاع المدني في مواسم الأمطار، وتحديد المهام المناطة بكل جهة للقيام بها خاصة مع بدء موسم الأمطار وما تشهده المحافظة والمنطقة بوجه عام من تقلبات جوية، , وتحديد الطرق البديلة بين المحافظة ومراكزها وقراها ومراكز الإيواء التي قد تستخدم في حالة الطوارئ - لا قدر الله -.// انتهى //00:14ت م0300