القريات 05 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واسأنهى قسم الإعلام والاتصال ممثلا بشعبة الأستوديو التعليمي بتعليم القريات اليوم البرنامج التدريبي ( فن الكاريكاتير والمادة الإعلامية ) .وكانت بداية البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام بإشراف المشرفة هلا العبدلي من خلال الجلسة الأولى مع الطالبات وكانت بعنوان " فن الكاريكاتير والمادة الإعلامية" وبينت من خلالها العبدلي بدايات فن الكاريكاتير وأهميته وأسس تكوين الكاريكاتير وبناء حركة الجسم وعرضت بعض النماذج الهامة لرسومات كاريكاتير والتي كان لها بالغ الأثر في أن تكون بديلة في إيصال المعلومة وبطريقة سريعة وواضحة .أما الجلسة الثانية فكانت مع مساعدة مدير الإعلام والاتصال منى العبدلي التي بدأت محورها بعرض لأهمية فن الكاريكاتير، وقيمة الصورة المتقنة ومدى خدمتها للمادة الإعلامية .//انتهى//00:14ت م0301